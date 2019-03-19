Минобороны РФ передало ряд земельных участков в собственность Сахалинской области

По данным ведомства, на них построят объекты социальной инфраструктуры

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче ряда участков, находившихся в оперативном управлении военного ведомства, в собственность региона. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации министерства, переданные участки, расположенные на Сахалине и островах Курильской гряды, не планируются к дальнейшему использованию в интересах военного ведомства. "На них будет вестись строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских садов, школ и домов культуры", - пояснили в Минобороны.

"Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов Российской Федерации. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там", - приводит пресс-служба слова Шойгу.

В свою очередь губернатор Сахалинской области подчеркнул, что переданные участки помогут региону выполнить поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве социальной инфраструктуры.