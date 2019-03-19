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19.03.2019
РИА Новости

Минобороны подписало соглашение о передаче земель в собственность Сахалина

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Вид на город Холмск на Сахалине
Вид на город Холмск на Сахалине.
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче в собственность региона ряда участков, находившихся в оперативном управлении оборонного ведомства, сообщает Минобороны РФ.

"Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов РФ. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и конечно военнослужащим, которые служат и живут там", - приводятся в сообщении слова Шойгу.

Отмечается, что участки, расположенные на острове Сахалин и островах Курильской гряды, не планируется в дальнейшем использовать в интересах военного ведомства. На этих землях построят объекты социальной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы и дома культуры.

"Хочу сказать, что военнослужащие, которые проходят службу на территории Сахалинской области, - это не только защитники Родины, но еще и граждане, проживающие у нас. Будем строить детские сады, школы, будем благоустраивать эту территорию. Тем самым выполним задачи, которые поставил президент России по всем социальным программам", - заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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