Подводные лодки "Тула" и "Гепард" останутся в боевом составе Северного флота России как минимум до 2029 года

ЦАМТО, 18 марта. Подводные лодки проектов 667 БДРМ "Тула" и 971 "Гепард" останутся в боевом составе Северного флота России как минимум до 2029 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам командующий СФ адмирал Николай Евменов.

"В прошлом году после ремонта и модернизации в боевой состав подводных сил флота вернулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" проекта 667 БДРМ и многоцелевая атомная подводная лодка "Гепард" проекта 971. Они уже неоднократно выполняли поставленные задачи в море, и будут находиться в эксплуатации еще более 10 лет", – сказал он.

Подводные стратегические ракетоносцы проекта 667БДРМ (к этому классу относится и подлодка "Брянск") строились на северодвинском предприятии "Севмаш". Имеют водоизмещение около 12 тыс. т, длину – 166 м, ширину – 12 м. Способны погружаться на глубину до 400 м и развивать скорость в подводном положении до 24 узлов. На вооружении каждой субмарины проекта стоят 16 баллистических ракет Р-29РМ "Синева". Экипаж – 140 человек, передает "РИА Новости".