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19.03.2019
ТАСС

Астронавты NASA прибыли в ЦПК для подготовки перед полетом на Crew Dragon

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Солнечные батареи на МКС
Солнечные батареи на МКС.
Источник изображения: © REUTERS/NASA/Kjell Lindgren/Handout via Reuters

Майклу Хопкинсу, Виктору Глоуверу и Челлу Линдгрену предстоит пройти три тренировочные сессии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Глоувер и Челл Линдгрен прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке (Московская область) для прохождения тренировок. Они займут пять недель, сообщает ЦПК в понедельник.

"Подготовка астронавтов NASA в ЦПК будет проведена в течение пяти недель", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра подготовки космонавтов.

Двое из них - Майкл Хопкинс и Виктор Глоувер - могут стать первым экипажем американского пилотируемого корабля Crew Dragon (Crew-1) после сертификационного полета. При этом Челл Линдгрен "проходит подготовку в составе дублирующего экипажа Crew Dragon".

Астронавтам предстоит пройти три тренировочные сессии. "На первой и второй тренировочных сессиях будут изучены системы РС МКС (российский сегмент Международной космической станции) и проведена часть подготовки по аварийным процедурам, на третьей - будут проходить тренировки по действиям экипажа в случае аварий на РС МКС", - отметили в ЦПК.

Хопкинс и Линдгрен ранее совершили по одному космическому полету. Глоувер же еще ни разу не был на орбите.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта. Его отстыковка состоялась 8 марта, позже корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В июле может состояться запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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