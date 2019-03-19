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19.03.2019
Lenta.ru

Раскрыта точность удара Су-34

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tvzvezda.ru

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет, передает "Звезда" заявление командующего Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина.

"Это существенно поднимет военный потенциал. Как участник операции в Сирии, скажу, что наши Су-34 себя хорошо зарекомендовали", — подчеркнул военный.

По его словам, подобные достижения обусловлены опытом летчиков, совершивших в среднем по 146 боевых вылетов.

В январе появилось видео, на котором Су-34 во время операции в Сирии применил против террористов ракету Х-35.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 способен поражать наземные и воздушные объекты днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет использует управляемое вооружение классов "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 ограничена четырьмя тысячами километров, максимальная скорость — 1,9 тысячи километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
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