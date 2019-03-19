13 новых кораблей и судов пополнят Черноморский флот

Боевой состав Черноморского флот пополнится 13 новыми кораблями и судами, часть которых будет оснащена ракетами "Калибр", сообщил журналистам командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

"В стадии государственных испытаний находятся патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", скоростной транспортно-десантный катер нового проекта и морской буксир "Сергей Балк". Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", - цитирует А. Дворникова ТАСС.

Он сообщил, что старт модернизации Черноморского флота был дан в 2014 году - в год воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. За пять лет флот значительно усилили новые образцы военной техники. Процесс перевооружения продолжается, флот пополняют современные надводные корабли, оснащенные ракетными комплексами, и подводные лодки.

По словам Дворникова, небо на Крымским полуостровом сейчас надежно защищено благодаря усилению системы противовоздушной обороны, в том числе за счет четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".