Белорусские и российские военные начали совместную штабную тренировку

На пять дней рассчитаны штабные маневры Объединенного командования региональной группировки войск Беларуси и России. Они, сообщает пресс-служба МО Беларуси, проводится с 18 по 22 марта. Совместная тренировка проходит под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны РБ Олега Белоконева.

В Министерстве обороны РБ пояснили, что тема маневров - планирование применения РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. "К тренировке привлекаются офицеры обоих государств в составе Объединенного командования региональной группировки войск. Также среди участников оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов государственного управления Беларуси", - уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, в ходе учений поставлена задача повысить слаженность органов военного управления и оперативную совместимость личного состава Объединенного командования во время планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями РБ.

Тренировка, подчеркивают в Министерстве обороны, является начальным этапом подготовки к совместному оперативному учению Вооруженных Сил двух стран "Щит Союза-2019", которое пройдет в сентябре на территории России.

По завершении мартовских маневров будет проведен анализ полученных результатов и подведены итоги, на основе которых будут уточняться дальнейшие мероприятия по подготовке к учению.

Юрий Сизов