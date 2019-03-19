В США высказались о модернизации армии: Мы модернизируем, русские притворяются

Уже неоднократно на страницах "Военного обозрения" обсуждалась тема очередного повышения объёмов американского военного бюджета. Напомним, что конгресс США одобрил на 2020 год выделение 750 млрд долларов, 57 из которых пойдут на перспективные разработки. К таким разработкам в США сегодня относят: оснащение артиллерии дальнобойными корректируемыми боеприпасами, оснащение армии новейшими бронемашинами, создание высокоскоростного вертолёта, создание эффективной сети управления войсками и вооружениями, работы в области противоракетной обороны и создание новейших комплектов снаряжения и и вооружения для пехотинцев.

Источник изображения: Пентагон

В военном бюджете США предусмотрено ещё и несколько миллиардов на "незапланированные расходы".

Обращает на себя внимание то, как финансовые планы по модернизации американской армии и саму модернизацию комментируют американские пользователи. "ВО" представляет подборку комментариев подписчиков периодических изданий из США, среди которых присутствуют и военные эксперты.

Пользователь TDOg (к материалу американского издания Breaking Defense):

Модернизация - это неплохая вещь, но в отсутствие чётко поставленных целей и более сфокусированной стратегической картины всё, что она сделает, это удорожание и проигрышные войны. Достаточно вспомнить опыт Вьетнама, когда и технологии были на высоте, и мобильность войск. Сегодня же неразбериха в целях под выделяемое финансирование мне напоминает действия толпы подростков в магазинах в "чёрную пятницу". Они знают, что им там что-то нужно, но не знают, что именно, и как это вообще может им помочь.

Пользователь Don Bacon:

В последнее время армия США сталкивается в первую очередь с такими угрозами как международный терроризм, повстанческие группировки в разных странах мира. Но армия с огромным бюджетом год от года идёт по одному и тому же пути – размещение войск в Европе против угрозы со стороны России. В 70-е годы я учился в военном колледже близ Форт-Ливенворта. Это было разгар войны во Вьетнаме. Нас тогда обучали из принципа, который я упомянул. И у меня складывается впечатление, что они до сих пор учат курсантов тому же – масштабной войне, в то время как угрозы стали иными.

Пользователь Duane:

На самом деле, вопрос модернизации очень сложен. Мы сегодня направляем на модернизацию огромные средства, а русские тем временем просто притворяются, что они ведут модернизацию у себя. Они продолжают использовать и экспортировать свой мусор, который, так вышло, покупают, так как он создаёт конкуренцию нашим вооружениям по цене. Нужно извлекать уроки, чтобы избежать тупиков. Тут важно систематизировать саму систему военных закупок для нужд нашей (американской – прим. "ВО") армии.

Пользователь J_kies:

Сегодня реализация программ, я считаю, идёт с нулевым контролем. Может быть, хотя бы лет через пять что-то в этом плане изменится.