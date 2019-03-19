Севфлот: модернизированные "Бореи" и "Ясени" станут основой подводных сил через 15-20 лет

В этом году пройдут испытания крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевого крейсера "Казань"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Модернизированные субмарины проектов "Борей" и "Ясень" составят основу подводных сил Северного флота через 15-20 лет, сообщил журналистам в понедельник командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

"По мере поступления новых кораблей и вывода из боевого состава отслуживших свой срок естественным путем пройдет унификация и останется два-три проекта атомных подводных лодок стратегического и многоцелевого назначения. Через 15-20 лет основу подводных сил Северного флота будут составлять модернизированные корабли проектов "Борей" и "Ясень", - сказал Евменов.

"В дальнейшем мы рассчитываем, что после завершения всех испытаний в этом году Северный флот усилят первые представители этих проектов - ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой крейсер "Казань". В первую очередь они будут нацелены на работу в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана", - отметил командующий.

Он уточнил, что сегодня военнослужащие Северного флота эксплуатируют порядка десяти различных проектов атомных подводных лодок. "Один проект дизель-электрических подводных лодок - это всем известная "Варшавянка". Одна дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада" находится в опытной эксплуатации. Все они были приспособлены для несения службы, как в северных, так и в южных широтах", - пояснил адмирал.

Он также напомнил, что в прошлом году после ремонта и модернизации в боевой состав подводных сил флота вернулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" проекта 667 БДРМ и многоцелевая атомная подводная лодка "Гепард" проекта 971. "Они уже неоднократно выполняли поставленные задачи в море и послужат Родине еще более десяти лет", - подчеркнул адмирал.

"Казань" и "Князь Владимир"

"Казань" - первая атомная подводная лодка, которая строится по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Изменения и технические решения, внедренные в проект, касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, а также принципиально новых архитектурных особенностей корпуса. "Казань" - многоцелевая субмарина, вооруженная крылатыми ракетами "Калибр" или сверхзвуковыми "Оникс".

"Князь Владимир" - головная подлодка усовершенствованного проекта 955А. Субмарины проектов 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А", соответственно) разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург). Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, по данным из открытых источников, на "Борее-А" модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются меньшим уровнем шума и других характеристик, по которым их могут засечь корабли противника. Основное вооружение этой субмарины - баллистические ракеты подводных лодок "Булава".