Источники: контракт Индии на аренду российской подводной лодки заставил конгрессменов США обратиться к министру иностранных дел Индии с вопросами (The Economic Times, Индия)

Нью-Дели - Как сообщили официальные источники в субботу, 16 марта, несколько членов Конгресса США обратились к министру иностранных дел Индии Виджаю Гокхале (Vijay Gokhale) с вопросами о контракте на аренду российской атомной подводной лодки, подписанном Индией и Россией на прошлой неделе.

По словам источников, Гокхале пояснил, что Индия действительно взяла у России в лизинг ударную атомную подводную лодку, но это не было сделкой по покупке.

Между тем ранее на этой неделе, когда Гокхале находился в Вашингтоне с трехдневным визитом, администрация США не поднимала этот вопрос в ходе переговоров с ним.

Как сообщают источники, из-за некоторого недопонимания несколько членов Конгресса США обратились с вопросами к министру иностранных дел Индии, который объяснил, что эта подводная лодка будет оснащена только неядерным оружием.

В январе США объявили о введении таких антироссийских санкций, в соответствии с которыми Вашингтон может наказывать любые страны и компании, сотрудничающие с военными или разведывательными ведомствами России. Эти санкции были введены в связи с предполагаемым вмешательством России в американские президентские выборы 2016 года. 7 марта Индия заключила с Россией контракт на 3 миллиарда долларов на лизинг атомной подводной лодки, которой индийский флот будет пользоваться в течение 10 лет. В октябре прошлого года Индия подписала с Россией соглашение на покупку зенитных ракетных систем на общую сумму в 5 миллиардов долларов. Индия подписала это соглашение, несмотря на предупреждения и протесты США. Согласно контракту на аренду субмарины, Россия должна предоставить Индии подводную лодку класса "Щука-Б" (Akula-1 в классификации НАТО), которая в индийских ВМС получила название "Чакра", к 2025 году.

Это уже третья российская подводная лодка, которую индийский флот берет в аренду.

Первая российская атомная подлодка - корабль ВМС Индии "Чакра" - была взята в лизинг в 1988 на срок в три года. Вторую подлодку Индия взяла в лизинг в 2012 году на срок в 10 лет.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.