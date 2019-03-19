В случае подтверждения контракта на поставку Су-35, Египет может выйти на второе место среди крупнейших импортеров ВиВТ России

ЦАМТО, 18 марта. На основании данных, имевшихся в распоряжении ЦАМТО на конец 2018 года, по периоду 2010-2017 гг. Египет занял 6 место в общем балансе российского военного экспорта с показателем 5,57%.

Причем по итогам 2017 года Египет впервые занял второе место в общем балансе российского военного экспорта с показателем 21,48%.

С учетом уже заключенных контрактов, а также официально заявленных намерений по закупке вооружений по состоянию на конец 2018 года Египет в предстоящие 4 года (2018-2021 гг.) займет третье место с долевым объемом 10,71%.

Контракт на истребители Су-35 не включен в расчет, поскольку о нем не было известно на момент составления отчета. В случае начала поставок в 2020-2021 гг., как утверждает "Коммерсант", Египет в предстоящие 4 года (2018-2021 гг.) может подняться даже на второе место в общем балансе российского военного экспорта. И это без учета возможных новых краткосрочных контрактов, которые Москва и Каир могут заключить со сроком исполнения в предстоящие 4 года.

О том, что Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35 сообщила газета "Коммерсант".

Как отмечает газета, вместе с поставляемыми Египту средними истребителями МиГ-29М/М2 они должны в ближайшие годы значительно повысить боевой потенциал парка египетских ВВС.

О том, что Египет подписал соглашение на поставку истребителей Су-35, "Коммерсанту" рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 млрд. долл., вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

Справка ЦАМТО

Некоторые наиболее значимые контракты, заключенные Россией с Египтом с 2013 года

После прихода к власти в Египте в 2013 году президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, Каир подписал с Россией контракты на поставку 52 истребителей МиГ-29М/М2 (оценочно 3,5 млрд. долл.), 44 ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" (оценочно 1,5 млрд. долл.), трех дивизионов (24 ПУ ЗУР) зенитных ракетных систем С-300ВМ "Антей-2500" (оценочно 1 млрд. долл.), подвижного берегового ракетного комплекса (4 ПУ ЗУР) К-300П "Бастион" (оценочно 150 млн. долл.), 400 машикомплектов танков Т-90С/СК (оценочно 2 млрд. долл.), 100 ПТРК "Корнет-Э" (оценочно 120 млн. долл.). Кроме того, был подписан контракт на капитальный ремонт 44 вертолетов Ми-8Т/Ми-17-1В (оценочно 150 млн. долл.), в качестве гранта был передан ракетный катер проекта 12411М "Молния", а боевой вертолет Ка-52К "Катран" стал победителем тендера на поставку палубных машин для ДВКД "Мистраль".

Россия за период с 2013 по 2018 гг. стала лидером на рынке вооружений Египта

За рассматриваемый период крупнейшие портфели заказов на поставку вооружений Египту сформировали: Россия – 11,940 млрд. долл. (без учета контракта на Су-35, поскольку он еще не подтвержден официально), Франция – 10,765 млрд. долл., США – 3,642 млрд. долл., Германия – 2,0 млрд. долл., Испания – 1,2 млрд. долл., Китай – 896 млн. долл., ОАЭ – 364 млн. долл.