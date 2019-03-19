Войти
19.03.2019
ЦАМТО

В Забайкалье артиллеристы ВВО впервые применили поступивший на вооружение комплекс БЛА "Орлан-10" для управления огнем

69
0
0
БЛА «Орлан-10»
БЛА «Орлан-10».
Источник изображения: Минобороны РФ / Wikimedia

ЦАМТО, 18 марта. В Забайкальском крае на полигоне Цугол военнослужащие соединения артиллерии Восточного военного округа впервые применили поступивший на вооружение многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10" в ходе проведения тренировки по управлению огнем.

Мероприятие состоялось в преддверии выполнения боевых стрельб, которые запланированы на конец марта.

Военнослужащие совершенствовали свое мастерство в ведении огня по целям, имитирующим укрепленные позиции "боевиков" с использованием координат, полученных от беспилотников.

Некоторые занятия состоялись в ночное время, расчеты БЛА "Орлан-10" применили специальную аппаратуру, позволяющую обнаруживать живую силу "противника" по тепловому контуру.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 600 человек, было задействовано более 120 единиц техники, в том числе гаубицы "МСТА-Б", РСЗО "Торнадо-Г", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", станции наземной артиллерийской разведки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Град РСЗО
Мста-Б
Мста-С
Орлан-10
Торнадо-Г
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.03.2019
Масштабный полевой выход подразделений артиллерии стартовал на 13 полигонах ВВО
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
17.08.2016
В Южном военном округе проходят крупные учения ракетчиков и артиллеристов
17.08.2016
Артиллеристы применят беспилотники для корректировки огня на учениях на Северном Кавказе
18.08.2015
Артиллеристы ЮВО в ходе полевых выходов учатся применять беспилотные летательные аппараты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя