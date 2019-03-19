В Забайкалье артиллеристы ВВО впервые применили поступивший на вооружение комплекс БЛА "Орлан-10" для управления огнем

ЦАМТО, 18 марта. В Забайкальском крае на полигоне Цугол военнослужащие соединения артиллерии Восточного военного округа впервые применили поступивший на вооружение многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10" в ходе проведения тренировки по управлению огнем.

Мероприятие состоялось в преддверии выполнения боевых стрельб, которые запланированы на конец марта.

Военнослужащие совершенствовали свое мастерство в ведении огня по целям, имитирующим укрепленные позиции "боевиков" с использованием координат, полученных от беспилотников.

Некоторые занятия состоялись в ночное время, расчеты БЛА "Орлан-10" применили специальную аппаратуру, позволяющую обнаруживать живую силу "противника" по тепловому контуру.

Всего в мероприятии приняли участие свыше 600 человек, было задействовано более 120 единиц техники, в том числе гаубицы "МСТА-Б", РСЗО "Торнадо-Г", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", станции наземной артиллерийской разведки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.