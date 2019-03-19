Наш ответ НАТО - Россия готовит концепцию развития управления обороной

До конца текущего года в России будет разработана концепция развития Национального центра управления обороной РФ.

Об этом сообщил начальник этого центра генерал-полковник Михаил Мизинцев на открытии конференцию по подведению итогов работы ведомства.

Он отметил, что события последних лет наглядно демонстрируют, что для достижения превосходства на мировой арене активно задействуются средства экономического, политического, дипломатического, информационного давления.

"Под благовидными предлогами защиты демократии, борьбы с международным терроризмом, недопущения распространения оружия массового поражения - всё новые страны становятся объектами неприкрытой агрессии со стороны государств входящих в Североатлантический альянс", - сказал он, обратив внимание на то, что "результаты этой деятельности отражаются в событиях последнего времени в Северной Африке и странах Ближневосточного региона".

Мизинцев остановился на сложной международной обстановке, росте числа региональных конфликтов, террористических и других угроз, которые требуют постоянного развития военной организации государства.

"Сегодня только современные, мощные и мобильные Вооруженные силы могут гарантировать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защиту от любого потенциального агрессора, давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится сильная и независимая Россия", - указал он, подчеркнув, что на сегодняшний день профессионализм российской армии ни у кого не вызывает сомнений.

По результатам конференции будет подготовлен проект концепции дальнейшего развития Национального центра управления обороной на ближайшие годы и дальнейшую перспективу.