Войти
19.03.2019
Военно-промышленный курьер

Наш ответ НАТО - Россия готовит концепцию развития управления обороной

60
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

До конца текущего года в России будет разработана концепция развития Национального центра управления обороной РФ.

Об этом сообщил начальник этого центра генерал-полковник Михаил Мизинцев на открытии конференцию по подведению итогов работы ведомства.

Он отметил, что события последних лет наглядно демонстрируют, что для достижения превосходства на мировой арене активно задействуются средства экономического, политического, дипломатического, информационного давления.

"Под благовидными предлогами защиты демократии, борьбы с международным терроризмом, недопущения распространения оружия массового поражения - всё новые страны становятся объектами неприкрытой агрессии со стороны государств входящих в Североатлантический альянс", - сказал он, обратив внимание на то, что "результаты этой деятельности отражаются в событиях последнего времени в Северной Африке и странах Ближневосточного региона".

Мизинцев остановился на сложной международной обстановке, росте числа региональных конфликтов, террористических и других угроз, которые требуют постоянного развития военной организации государства.

"Сегодня только современные, мощные и мобильные Вооруженные силы могут гарантировать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защиту от любого потенциального агрессора, давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится сильная и независимая Россия", - указал он, подчеркнув, что на сегодняшний день профессионализм российской армии ни у кого не вызывает сомнений.

По результатам конференции будет подготовлен проект концепции дальнейшего развития Национального центра управления обороной на ближайшие годы и дальнейшую перспективу.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
11.02.2019
Как решит НАТО: ракеты США могут попасть в Чехию
15.05.2017
Какой будет третья мировая
25.05.2010
Цена вопроса
10.12.2008
Размещение комплексов «Искандер» нарушит российско-американские договоренности 90-х годов
08.09.2008
Запад оплатит грузинскую агрессию
27.08.2007
Новые российские подлодки угрожают НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя