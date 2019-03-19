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19.03.2019
Известия.ru

Пентагон опроверг информацию о планах оставить в Сирии 1 тыс. военных

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Источник изображения: Фото: Depositphotos

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд опроверг информацию в СМИ о планах страны оставить в Сирии одну тыс. военных. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает 18 марта агентство "РИА Новости".

"Никаких изменений в плане, объявленном в феврале, не произошло, и мы продолжаем выполнять поручение президента о выводе американских войск в места постоянной дислокации", — заявил Данфорд.

О намерении Пентагона оставить военных в республике 17 марта писала газета The Wall Street Journal. По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа может пойти на такой шаг в связи с тем, что переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии затянулись.

16 февраля стало известно, что Пентагон при участии европейских стран разрабатывает план по созданию буферной зоны в республике. Согласно ему, союзники развернут там около 1,5 тыс. солдат. В случае реализации задуманного американский президент Дональд Трамп готов оставить в республике около 200 военных для помощи в командовании, управлении и разведке.

В декабре 2018 года американский лидер объявил о победе над боевиками в САР и сообщил о скором выводе войск США из республики. После этого сроки ухода постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

США и их союзники начали военную операцию в САР в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью этой операции они провозгласили борьбу с террористами ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в России).

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