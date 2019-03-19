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19.03.2019
Военное обозрение

В Индии заявили, что итоги боя МиГ-21 и F-16 позитивны для России

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В индийских СМИ выходят материалы, которые рассказывают о перспективах ВВС страны после воздушного боя, который состоялся 27 февраля. Напомним, что, по индийской версии, самолёт МиГ-21 ВВС Индии сбил самолёт F-16 ВВС Пакистана и был в свою очередь поражён ракетой AIM-120 AMRAAM американского производства. Обломки этой ракеты ранее были продемонстрированы главкомом ВВС страны. Также, по версии Нью-Дели, пакистанские F-16 теми же ракетами пытались сбить Су-30 ВВС Индии, однако для Пакистана безуспешно. В Исламабаде потерю F-16 отрицают.

Источник изображения: ВВС Пакистана

Обозреватель индийского издания The Week Прадиб Сагар пишет о том, что итог 86-секундного воздушного боя в районе индо-пакистанской границы должен вызвать позитивные эмоции у России. Причина в том, что самолёт МиГ-21 советского производства, пусть и модернизированный, советской ракетой сбил самолёт производства США, который Вашингтон ещё и предлагает Индии в плане осуществления массовых закупок.

Из статьи о том самом бое:

Модернизированный МиГ-21 находился на боевом воздушном патрулировании на высоте 15 000 футов (около 4,6 км), когда он обнаружил F-16 на высоте 8 000 футов (около 2,5 км), приближающийся к воздушному пространству Индии. Командир крыла Абхинандан Вартхаман, пилот МиГ-21, заблокировал цель под углом 60 градусов и выпустил ракету класса воздух-воздух Р-73, которая поразила самый популярный в мире самолет.

Прадиб Сагар пишет, что Пакистан может сколько угодно отрицать потерю F-16, но в конечном итоге всё равно исход боя способен повлиять на будущие индийские контракты.

Нужно отметить, что это уже не первая статья подобного характера в крупных индийских изданиях, когда авторы дают понять, что ВВС Индии откажутся от сделки с американцами по F-16. Напомним, что Вашингтон ранее предлагал Нью-Дели заключить контракт на размещение производства F-16 на индийской территории. В варианте для Индии самолёт получил номенклатуру F-21.

СМИ Индии цитирует отставного маршала авиации страны М.Маттесварана:

Это (результаты боя) станет проблемой для американской администрации и вызовет беспокойство у "Локхид Мартин" с точки зрения продвижения своей программы F-21 не только в Индии, но и по всему миру. Индия не будет рассматривать такой контракт в любом случае. Если F-16 был сбит самолётом МиГ-21, то это говорит о том, что никакого успеха для F-16 (F-21) в составе ВВС Индии не будет.

Тем временем в США пытаются запустить кампанию, которая должна переубедить индийских партнёров. Так, представитель компании Stimson Centre, занимающейся исследования в области в том числе безопасности Фрэнк О'Доннелл заявил о том, что в самих ВВС Индии МиГ-21 называют "летающими гробами", так как ежегодно проявляют себя небоевые потери этих самолётов. Логика странная. Если F-16 был сбит "летающим гробом", то что же тогда представляет собой сам F-16?

Научный сотрудник военного исследовательского центра Института оборонных исследований и анализа Индии Лаксман Бехера отметил, что существенную роль играет подготовка лётчиков. По его словам, в любом случае потеря F-16 американского производства является позитивным моментом для России, участвующей в борьбе за индийский рынок.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-21
Су-30
Компании
Lockheed-Martin
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