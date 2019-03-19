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19.03.2019
ТАСС

ВКС России получили с 2012 года более 1 тыс. самолетов и вертолетов

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Летная программа вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Летная программа вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

Заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал, что за шесть лет уровень исправности авиатехники в войсках повысился более чем в два раза

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2012 года получили на вооружение более 1 тыс. новых и модернизированных самолетов и вертолетов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

По его словам, за последние шесть лет уровень исправности авиатехники в войсках повысился более чем в два раза.

"Что касается перевооружения, то получено более 1 тыс. единиц новой и модернизированной авиационной техники", - сказал генерал.

Он уточнил, что на новые типы, такие как самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, боевые вертолеты Ка-52, перевооружены четыре авиационных полка и две авиационные эскадрильи. Также модернизируются и поставляются в части Дальней авиации стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Дронов отметил, что в 2019 году ВКС обеспечены основными образцами вооружения, военной и специальной техники на 100%, доля современных образцов превышает 74%. Укомплектованность воинских частей ВКС летчиками превышает более 90%.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Су-30
Су-34
Су-35С
Ту-160
Ту-95
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