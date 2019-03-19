Сирийский боевой опыт получили почти все лётчики оперативно-тактической и армейской авиации - ВКС РФ

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Практика, полученная в ходе военной операции в Сирии, вносит коррективы в программы вузов, дорабатывается система подготовки лётного состава к боевому применению новых типов авиационных средств поражения, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"Подавляющее большинство летчиков оперативно-тактической и армейской авиации имеют опыт выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики", - отметил С.Дронов в интервью, которое публикует в понедельник газета "Красная звезда".

По его словам, в высших военных учебных заведениях проводятся научно-практические конференции по применению в учебном процессе боевого опыта, полученного в ходе выполнения специальной операции в Сирии.

"Профессорско-преподавательским составом вузов разрабатываются и используются учебно-методические пособия и практические рекомендации по совершенствованию подготовки выпускников. Вносятся изменения в лекции и групповые занятия по ряду дисциплин", - сказал С.Дронов.

"Необходимо отметить, - продолжил он, - что в ВУЗах ВКС проводится педагогический эксперимент по формированию у курсантов-лётчиков командных навыков в выработке самостоятельных решений в профессиональной деятельности (с использованием нетиповых тактических задач с учётом применения авиации в Сирии)".

Генерал подчеркнул, что в результате проводимой работы по внедрению опыта применения авиации группировки войск (сил) Вооружённых сил РФ в Сирии "повысилась практическая направленность подготовки курсантов старших курсов в обоснованности применения тактических приёмов и средств авиационного поражения в зависимости от условий быстроменяющейся обстановки и на конкретной местности".

"На основании полученного лётным составом ВКС опыта доработана система подготовки лётного состава к участию в боевых действиях в горно-пустынной местности в условиях жаркого климата, к боевому применению новых типов авиационных средств поражения, в том числе новых образцов управляемого оружия", - отметил С.Дронов.

Генерал также сообщил, что "с учётом анализа выполнения лётным составом армейской авиации специальных задач в Сирии большое внимание в подготовке уделяется выполнению огневых, десантно-транспортных и поисково-спасательных задач ночью с очками ночного видения".

"Огневое поражение наземных целей осуществляется с максимальных дальностей применения авиационных средств поражения", - подчеркнул военачальник.