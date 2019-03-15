В Индии объяснили отказ от применения Су-30 в воздушном бою с Пакистаном

Индийские СМИ озвучили еще одну причину, по которой современные истребители Су-30 ВВС Индии не вступили в бой с пакистанскими самолетами F-16. В результате того боя в небе над Кашмиром оказался сбит индийский МиГ-21, а пилот попал в плен и был позже отпущен пакистанскими военными.

По данным издания The Hindu, истребители Су-30 не приняли участие в воздушном конфликте из-за неготовности наземной инфраструктуры к приему самолетов такого класса.

"Из-за бюрократических проволочек мы не смогли построить укрепленные ангары для истребителей Су-30МКИ вблизи линии контроля. Комитет по безопасности кабинета министров одобрил этот проект лишь в конце 2017 года", - заявил изданию анонимный источник в минобороны Индии.

В результате самолеты не были переброшены ближе к зоне боевых действий из-за отсутствия укрепленных ангаров. Истребители Су-30 поднимались для перехвата истребителей военно-воздушных сил Пакистана по тревоге из удаленных районов. Поэтому истребители МиГ-21 первыми вступили в воздушный бой с пакистанскими самолетами и попали в воздушную засаду.

Напомним, что утром 27 февраля более 20 истребителей военно-воздушных сил Пакистана на короткое время пересекли линию контроля с целью сбросить планирующие бомбы. Однако их перехватили модернизированные истребителей МиГ-21 Bison. Истребители Mirage 2000 и Су-30МКИ были подняты с других авиабаз.

Николай Грищенко