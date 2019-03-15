Войти
15.03.2019
Российская газета

В Индии объяснили отказ от применения Су-30 в воздушном бою с Пакистаном

834
0
0
Источник изображения: Alan Wilson/flickr.com/wikimedia.org

Индийские СМИ озвучили еще одну причину, по которой современные истребители Су-30 ВВС Индии не вступили в бой с пакистанскими самолетами F-16. В результате того боя в небе над Кашмиром оказался сбит индийский МиГ-21, а пилот попал в плен и был позже отпущен пакистанскими военными.

По данным издания The Hindu, истребители Су-30 не приняли участие в воздушном конфликте из-за неготовности наземной инфраструктуры к приему самолетов такого класса.

"Из-за бюрократических проволочек мы не смогли построить укрепленные ангары для истребителей Су-30МКИ вблизи линии контроля. Комитет по безопасности кабинета министров одобрил этот проект лишь в конце 2017 года", - заявил изданию анонимный источник в минобороны Индии.

В результате самолеты не были переброшены ближе к зоне боевых действий из-за отсутствия укрепленных ангаров. Истребители Су-30 поднимались для перехвата истребителей военно-воздушных сил Пакистана по тревоге из удаленных районов. Поэтому истребители МиГ-21 первыми вступили в воздушный бой с пакистанскими самолетами и попали в воздушную засаду.

Напомним, что утром 27 февраля более 20 истребителей военно-воздушных сил Пакистана на короткое время пересекли линию контроля с целью сбросить планирующие бомбы. Однако их перехватили модернизированные истребителей МиГ-21 Bison. Истребители Mirage 2000 и Су-30МКИ были подняты с других авиабаз.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
F-16
Mirage-2000
МиГ-21
Су-30
Су-30МК
Похожие новости
14.02.2014
Минобороны Индии отчиталось парламенту о стоимости программы LCA «Теджас»
23.09.2011
Typhoon против Rafale. Кто победит в Индии? (Air Forces Monthly)
01.06.2011
Исламабад – Пекин: не ослабевают «братские» узы
28.01.2011
Дружба как прикрытие
26.08.2010
Сложный выбор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"