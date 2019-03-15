Планы США испытать ракеты средней дальности вынудят РФ искать пути к их нейтрализации

Военный эксперт прокомментировал "Российской газете" планы Соединенных Штатов Америки начать испытания ракеты, запрещенной недавно действующим между Россией и США Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД - действие приостановлено обеими странами).

Как сообщили сегодня западные информагентства, уже в августе США намерены испытать ракету дальностью около тысячи километров. По словам высокопоставленного источника в Вашингтоне, испытания другой баллистической ракеты средней дальности Пентагон планирует провести в ноябре текущего года.

"Испытания Пентагоном ракет, запрещенных договором о РСМД, не представляют угрозы для России, однако это обязывает наш Генштаб и соответствующие рода войск готовиться к их нейтрализации, и, кстати, все средства у нас для этого имеются", - сказал в беседе с корреспондентом "РГ" член президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Михаил Макарук. Он также отметил, что действия Вашингтона говорят о том, что США давным-давно разрабатывали эти ракеты, закладывали немалые средства в бюджет для их производства, несмотря на действующий на тот момент договор. "А всем своим партнерам, включая Россию, элементарно врали о том, что придерживаются всех пунктов ДРСМД", - сказал генерал Макарук.

Напомним, сегодня начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обвинил США в начале демонтажа ракетно-ядерных договоренностей. "События последнего времени свидетельствуют, что США с опорой на НАТО начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договоренностей. Не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности и региональной нестабильности. Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров все еще остается глобальной угрозой мира", - заявил Герасимов на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств СНГ.

Иван Петров