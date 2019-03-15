My Nation: из-за "летающих гробов"-МиГов Индия теряет больше пилотов в мирное время, чем в военное

В статье подвергается критике тот факт, что на вооружении ВВС Индии до сих пор стоят самолеты МиГ-21 еще советской разработки. Хотя истребители были относительно недавно модернизированы, число аварий с их участием достаточно велико, утверждает автор. Тем не менее, он вынужден признать, что основная причина авиапроисшествий — ошибки пилотов или человеческий фактор.

Тот факт, что командир отряда индийских ВВС Абхинандан Вартхаман сбил новейший пакистанский боевой самолет F-16, управляя старым МиГ-21 "Бизон", вызвал дискуссии. Однако частые крушения самолетов еще советской разработки в очередной раз показывают, что этой модели вскоре придется уйти на покой.

В очередной раз МиГ-21 разбился в пятницу днем во время выполнения планового полета. Согласно сообщениям, самолет поднялся в воздух в Нале, около города Биканер (штат Раджастан), и упал после столкновения с птицей.

В прошлом МиГ-21 несколько раз доказывал свою эффективность, но имидж этого "винтажного" самолета в глазах общественности не обнадеживает. Индия потеряла около 480 МиГов разных модификаций, 200 пилотов и 40 других людей при крушении, отчего самолет прозвали "летающим гробом".

МиГ-21 уже давно сняли с производства. Сейчас известно о 113 таких самолетах в индийских ВВС, а с 1963 года на службу в Военно-воздушные силы страны поступили 1 тысяча 200 истребителей этой модели.

Как ни странно, Индия потеряла больше машин в мирное время, чем в военное. К настоящему моменту во время боевых действий разбилось 135 таких самолетов, принадлежащих Индии. Согласно данным министерства обороны, больше всего - 63 Индия потеряла в 1971 году во время войны с Бангладеш. Далее следует война 1965 года с Пакистаном - 50 самолетов, и Каргильская война - 2 (пограничный вооружённый конфликт между Индией и Пакистаном, произошедший в 1999 году, прим. ред.). Ни один истребитель не разбился во время войны с Китаем в 1962 году. Согласно данным Совета штатов, с 1971-72 годов из 872 МиГов, которые приобрели индийские ВВС, около 380 разбились. В целом из всех 1050 авиакатастроф в индийских ВВС 480 пришлись на разные модификации МиГов. Получается в среднем 12 катастроф в год, или одна каждый месяц. Согласно изначальным планам, эти самолеты должны были списать в середине 1980-х, но их повысили до уровня "Бизон" - современного истребителя с мощным многорежимным радаром, улучшенной авионикой и системами связи.

В 2011 году ВВС проанализировали 1000 аварий истребителей за последние несколько десятилетий. Оказалось, что 39% всех аварий связаны с ошибкой пилота, 39,5% - с техническими неполадками, 9% - со столкновениями с птицами, 1,5% - с ошибками человека на земле и 0,6% - с ошибками производства, допущенными компаниями "Хиндустан аэронотикс".

Согласно правительственным данным, в промежутке с 2007 по 2013 годы 34 истребителя МиГ попадали в аварии или разбивались. С апреля 1999 года по 31 марта 2004 разбилось 76 МиГов, погибло 35 пилотов и 5 мирных жителей.

По другим данным правительства, с 1990 по 2000 год ВВС потеряли 172 самолета МиГ и 35 пилотов.

Как рассказали в ВВС, главная причина крушений - технические дефекты, человеческий фактор и столкновения с птицами.

Самолеты МиГ-21 изжили себя 20 лет назад, и после многочисленных обновлений и продления срока службы Индия с 2022 года начнет поэтапно выводить их из эксплуатации вместе с МиГ-23 и МиГ-27. В ближайшее время для пополнения быстро истощающегося флота индийских ВВС планируют начать использовать "Тэджас" (производство "Хиндустан аэронотикс") и "Рафаль" (производство "Дассо"). Сделанный в Индии легкий бомбардировщик "Тэджас" станет прямой заменой устаревшему парку МиГов.

Следственная комиссия тщательно расследует каждую аварию в индийских ВВС, чтобы установить причины и принять меры по предотвращению таких случаев в будущем.

Для сокращения числа происшествий в индийских ВВС проводят аналитические исследования и проверку качества парка воздушных судов для выявления слабых мест и исправления ситуации, включая создание орнитологических клеток для исследования птиц на летных базах.

О МиГ-21

МиГ-21 (разработка Микояна и Гуревича) - сверхзвуковой реактивный истребитель и самолет-перехватчик, разработанный в Советском Союзе. Индия приобрела первый самолет МиГ-21 в 1961 году, а затем производством этих самолетов занялась компания "Хиндустан аэронотикс".

У МиГ-21 были проблемы с безопасностью, но последние примерно 50 лет он был основой индийских ВВС. Из-за низких операционных и эксплуатационных расходов МиГ-21 получил прозвище "народный истребитель". Однако в последующие десятилетия из-за числа аварий его прозвали "летающим гробом" и "вдовьим".

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