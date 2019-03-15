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15.03.2019
ЦАМТО

Спущен на воду патрульный корабль класса "Шикишима" для Береговой охраны Японии

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ВМС Японии
ВМС Японии.
Источник изображения: livedoor Blog

ЦАМТО, 14 марта. На предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 8 марта состоялась церемония спуска на воду нового 6500-тонного патрульного корабля класса "Шикишима" (Shikishima), предназначенного для Береговой охраны Японии.

Как сообщает Jane's Navy International, 150-метровое судно, получившее наименование "Реимеи" (Reimei), станет третьим кораблем класса "Шикишима". Принятие его на вооружение запланировано на 2020 год.

По данным Береговой охраны Японии, общая стоимость приобретения судна и вертолета для него составляет около 30 млрд. иен (270 млн. долл.). Корабль может применяться для обеспечения безопасности на море, проведения разведывательных и поисково-спасательных операций, использоваться в качестве корабля управления.

Общая ширина корабля составляет 17 м. На летной площадке, расположенной в корме, может разместиться средний вертолет.

Корабли класса "Шикишима" вооружены двумя 35-мм артиллерийскими установками, а также двумя 20-мм пушками JM-61. Авиакрыло состоит из одного или двух вертолетов AS-332.

В настоящее время на вооружении Береговой охраны Японии имеется более 120 кораблей и 230 катеров, около 46 вертолетов и 27 самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
AS-332
Компании
MHI
Проекты
2020-й год
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