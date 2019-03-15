Начальник Генштаба назвал выход США из ДРСМД угрозой России и СНГ

Военно-политическая обстановка имеет тенденцию к нестабильности. Об этом заявил начальник Генштаба вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает угрозу суверенитету и безопасности стран СНГ, передает "РИА Новости".

"События последнего времени свидетельствуют: США с опорой на НАТО начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договоренностей; не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности и региональной нестабильности; международный терроризм при поддержке теневых спонсоров всё еще остается глобальной угрозой мира", — отметил Герасимов.

14 марта минобороны США планирует провести испытания крылатой ракеты типа, который ранее был запрещен ДРСМД, в августе 2019 года.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, заключенного в 1989 году, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников. 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит ответ на якобы размещение Россией ракет у границ альянса.