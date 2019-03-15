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15.03.2019
РИА Новости

В Астраханской области проведут боевые пуски из С-300

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САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Зенитчики Центрального военного округа, дислоцированные в Кировской области, проведут боевые пуски из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 на полигоне в Астраханской области, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Зенитчики Центрального военного округа, дислоцированные в Кировской области, приступили к совершению комбинированного марша на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где проведут месячные сборы с выполнением боевых пусков из зенитных ракетных систем С-300", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в среду подразделения в местах дислокации были подняты по тревоге, сейчас продолжается подготовка и отправка железнодорожным способом воинских эшелонов в регион проведения учений.

Боевые стрельбы будут выполнены по мишеням, имитирующим ракеты, выпущенные с разных расстояний и по разным целям. Зенитчикам также предстоит сдать на оценки ряд нормативов по тактической и специальной подготовке. Активная фаза учений пройдет в апреле под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, говорится в релизе.

ЗРС С-300 предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 километров, летящих со скоростью до 2,1 тысячи метров в секунду. Бригадный комплект С-300 способен одновременно уничтожить до 24 целей.

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