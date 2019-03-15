Ракета летом: Пентагон испытает оружие, нарушающее ДРСМД

Reuters: США испытают запрещенные ДРСМД ракеты средней дальности

Уже в августе США намерены испытать ракету дальностью около тысячи километров, если Россия не вернется к соглашению ДРСМД, По словам высокопоставленного источника в Вашингтоне, испытания другой баллистической ракеты средней дальности Пентагон планирует провести в ноябре. Возможность развертывания запрещенных по ДРСМД ракет на территории стран-союзников власти США пока еще не обсуждали.

Крылатую ракету наземного базирования собирается испытать Пентагон в августе текущего года, если Россия откажется возвращаться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает Reuters.

"Дальность этой ракеты составляет 621 милю (порядка 1 тыс. км - "Газета.Ru"). Если испытания увенчаются успехом, то мы можем развернуть эту ракету уже через полтора года", - заявил агентству высокопоставленный источник в Вашингтоне на условиях анонимности.

Напомним, Договор РСМД запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. При этом Пентагон, по словам источника, изучает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре, отмечает НСН.

Тем не менее, США пока что не обсуждали возможность развертывания ракет средней дальности на территории стран-союзников, в частности в Европе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Североатлантический альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные боеголовки.

11 марта в американском Госдепартаменте заявили, что после приостановки участия страны в ДРСМД Соединенные Штаты занялись изучением возможности создания запрещенных договором ракет.

По словам заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреи Томпсон, в Пентагоне могут начать заниматься связанными с созданием таких ракет разработками и исследованиями. Она подчеркнула, что речь идет о начальном этапе по изучению возможности создания ракет. При этом в прошлом США не занимались подобными исследованиями, так как соблюдали ДРСМД.

За несколько дней до этого на сайте Конгресса был опубликован законопроект, запрещающий военному ведомству страны тратить средства из бюджета на испытание, закупку или развертывание оружия, которое упоминается в ДРСМД.

Законопроект был внесен конгрессменом от штата Гавайи демократом Тулси Габбард. В тексте подчеркивается, что никакие бюджетные средства не могут использоваться для тестирования, развертывания и приобретения упомянутых в договоре ракет. Однако судьба этой инициативы туманна - ее должны одобрить Палата представителей, Сенат и президент США.

6 марта президент России Владимир Путин заявил во время выступления на заседании коллегии ФСБ, что решение США о выходе из Договора РСМД меняет оперативную обстановку не в лучшую сторону.

Президент также подчеркнул, что у границ России продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО.

"Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону", - заявил Путин. Российский лидер добавил, что на фоне выхода США из ДРСМД он надеется на профессиональные и слаженные действия сотрудников ФСБ и их готовность решать стоящие перед ними задачи.

Еще 1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "приостанавливает" выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты должны выйти из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на этой 2 февраля Владимир Путин заявляет, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Кроме того, российский лидер поручил более не инициировать переговоров с американской стороной по вопросу Договора: "США должны сами созреть для ведения равноправного и содержательного диалога", отметил президент РФ.

Договор РСМД был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. На советских памятных почтовых марках советско-американский ДРСМД называли "первым шагом к безъядерному миру".

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США - 846 ракет. После почти 20 лет молчания США обвинили Россию в нарушении договора, передает ФАН.

В конце октября Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из Договора. По мнению главы Белого дома, Россия в рамках соглашения нарушает взятые на себя обязательства. Главная претензия Вашингтона - ракета 9М729. По версии США, дальность действия этих ракет превышает ограничение в 500 км. В российском МИДе заявили, что Москва никогда не испытывала 9М729 на дальности свыше 500 км и договора не нарушала.

Иван Апулеев