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15.03.2019
ТАСС

Наноспутники программы "Дежурный по планете" могут отправиться на орбиту в 2020 году

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Союз-СТ
Ракета-носитель "Союз-СТ" (Фото из архива Госкорпорации "РОСКОСМОС").
Источник изображения: http://www.rt-chemcomposite.ru/

Для этого аппараты должны пройти необходимые проверки и испытания, их должна принять экспертная комиссия

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Наноспутники старшеклассников - участников программы "Дежурный по планете", которую поддержало Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), могут отправиться на орбиту в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Кружкового движения.

Кружковое движение - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука". Программа "Дежурный по планете" реализуется в рамках Национальной технологической инициативы и включает пять конкурсов, которые охватывают все стадии космических исследований. Организаторами программы "Дежурный по планете" выступают Кружковое движение НТИ, Образовательный центр "Сириус" (Фонд "Талант и успех"), Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), госкорпорация "Роскосмос" и Фонд содействия инновациям.

"Инженерные модели космических аппаратов старшеклассники собрали в финале всероссийского конкурса "Спутник моей школы". Разработка и презентация проектов прошли в рамках первой космической программы образовательного центра "Сириус". <...> Запуск космических аппаратов участников программы "Дежурный по планете" может состояться уже в 2020 году. "Роскосмос" реализует специальную программу по бесплатному запуску малых научно- образовательных космических аппаратов", - сообщили в пресс- службе Кружкового движения.

Для того, чтобы спутники могли отправиться на орбиту, их необходимо доработать, аппараты должны пройти необходимые проверки, испытания, их должна принять экспертная комиссия. Спутники школьников могут решать различные задачи: изучение особенностей космической погоды, отслеживание радиационных поясов Земли, проведение биологических экспериментов, а также съемка Земли из космоса, например, для наблюдения за климатом, процессами опустынивания и другие.

Отборочные этапы

Прежде чем попасть в "Сириус", школьники почти год работали над проектами в рамках отборочных этапов пяти всероссийских конкурсов по трем направлениям: малые спутники, бортовые системы и космические миссии; наземный сегмент; использование и обработка космических данных. Дорабатывать разработки участникам помогали около 50 экспертов из Сколтеха, ЦНИИмаш, РКК "Энергия", фонда "Талант и успех", Фонда содействия инновациям и других организаций. В финале конкурса "Спутник моей школы" старшеклассники собирали наноспутники из недорогих электронных компонентов, алюминиевых сплавов, композиционных материалов. Наиболее зрелая разработка - прототип спутника дистанционного зондирования Земли SamSpace-1 - получилась у команды из Самары.

Всего участниками космической смены в "Сириусе", которая проходит в марте, стали 93 старшеклассника из 24 регионов России. В финале программы "Дежурный по планете" школьники представили 13 прототипов, в том числе автономный планетоход, комплекс для старта ракет из стратосферы, ультразвуковое сверло для неземного грунта, поворотную антенну для приема телеметрии со спутников формата CubeSat, энергосистему для наноспутника на суперконденсаторах и другие.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
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