В ГПУ заявили, что ФСБ перекрыла все пути поставок деталей для ОПК Украины

На прошлой неделе ФСБ и перекрыла все известные каналы поставок комплектующих для украинского ОПК, приводит РИА Новости сообщение генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Источник изображения: Минобороны Украины

По словам Луценко, зенитные ракеты среднего радиуса действия произведены на Украине только благодаря российским комплектующим, которые "Укроборонпром" заказывал в России по своим каналам.

На прошлой неделе ВСБ перекрыла все, по меньшей мере известные нам, схемы перевозок

– сказал генпрокурор на заседании следственной комиссии Верховной рады, сформированной для расследования хищений в ОПК и в армии.

Ранее команда украинских журналистов опубликовала информацию, полученную в ходе проведенного ими расследования в сфере обороной промышленности. По их данным, ряд чиновников и предпринимателей из окружения президента Порошенко на протяжении нескольких лет перепродавали украинским предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории России контрабандными путями. Таким образом им удалось получить от "Укроборонпрома" более $9 млрд.

Напомним, 1 апреля нынешнего года прекращает действие Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной, подписанный в 1997 году. Этот документ предполагает стратегическое партнерство двух стран. В Москве назвали отказ Киева от продления соглашения деструктивным шагом и выразили глубокое сожаление по этому поводу.