Пентагон запросил миллиарды долларов на гиперзвуковое оружие

Пентагон запросил у Конгресса 2,6 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия, сообщил представитель объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Энтони Иерарди.

Согласно выдержкам из проекта бюджета министерства обороны США на 2020 год, 2,6 млрд долларов направят на развитие гиперзвуковых систем вооружения авиационного, морского и наземного базирования в рамках идеи "быстрого удара" неядерными средствами, передает РИА "Новости".

2,7 млрд долларов планируется направить на развитие беспилотных и автономных систем для действий в условиях противодействия со стороны возможного противника США.

927 млн долларов Пентагон планирует направить на развитие программ искусственного интеллекта, включая область распознавания объектов и изображений.

Отмечается, что финансовый год в США начинается с 1 октября 2019 года.

Ранее президент США Дональд Трамп запросил 500 млн долларов на "противодействие российскому злонамеренному влиянию". Также он подал запрос в Конгресс об увеличении расходов на оборону до 750 млрд долларов.

Анастасия Норина