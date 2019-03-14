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14.03.2019
Интерфакс-АВН

Продление договора об СНВ потребует от США выполнения своих обязательств по этому соглашению - МИД РФ

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Здание МИД РФ. Архивное фото
Здание МИД РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

США "вписались" в суммарные уровни вооружений по СНВ только с помощью "некорректных манипуляций" с цифрами

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - США должны выполнить свои обязательства по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с тем, чтобы Москва и Вашингтон смогли приступить к предметному обсуждению вопроса о продлении этого соглашения, заявили в среду в МИД России.

"Хотели бы напомнить американским коллегам, что продление Договора о СНВ - это не техническая формальность, которую можно было бы выполнить за пару недель или даже ещё быстрее, как они, похоже, пытаются это представить", - говорится в комментарии, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Прежде чем стороны смогут приступить к предметному обсуждению такого варианта, США должны в полном объёме выполнить свои обязательства по данному соглашению и привести число своих СНВ в соответствие с установленными Договором критериями", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ напомнили, что "американская сторона на самом деле "вписалась" в суммарные уровни только с помощью некорректных манипуляций с цифрами".

"Объявленный ею выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из зачета по Договору порядка сотни СНВ", - пояснили в российском дипведомстве.

"Это - серьёзная проблема, без урегулирования которой рассмотрение вопроса о продлении Договора теряет смысл", - подчеркнули в МИД РФ.

В МИД РФ также выразили надежду, что "в Вашингтоне, наконец, осознают всю серьезность ситуации с Договором о СНВ и примут меры, необходимые для обеспечения жизнеспособности этого важнейшего международного соглашения в сфере сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений".

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