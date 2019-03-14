Пентагон готовит "агрессивную программу" для американских ВВС

В проекте бюджета США на 2020 год отдельное внимание уделено боевой авиации, а также финансированию "агрессивной программы" по набору дополнительных летчиков и удержанию их в составе ВВС.

Eadaily отмечает, что в проекте прописано "закупка 110 истребителей; увеличение максимального налёта часов для каждого летчика ВВС США; дальнейшее финансирования высокого уровня технического обслуживания авиационной техники; финансирование "агрессивной программы" по набору дополнительных летчиков и удержанию их в составе ВВС".

Приводится также информация, где указано: "инвестиционная программа по развитию парка тактических истребителей ВВС США направлена на продолжение закупок истребителей F-35A и модернизацию имеющихся в строю F-15 и F-16; ВМС и Морская пехота США также продолжат закупать собственные модификации F-35, а также модернизировать имеющиеся истребители F/A-18E/F; дальнейшее финансирование разработки бомбардировщика-невидимки следующего поколения; дальнейшая закупка заправщиков КС-46".

Кроме того, министерство обороны создаст новое подразделение для организации, подготовки и снабжения сил обороны для защиты национальных интересов Америки в четвертом типе пространства (космосе). Формирование Космических сил предполагается в структуре ВВС США.