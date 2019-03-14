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14.03.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон готовит "агрессивную программу" для американских ВВС

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Источник изображения: vpk-news.ru

В проекте бюджета США на 2020 год отдельное внимание уделено боевой авиации, а также финансированию "агрессивной программы" по набору дополнительных летчиков и удержанию их в составе ВВС.

Eadaily отмечает, что в проекте прописано "закупка 110 истребителей; увеличение максимального налёта часов для каждого летчика ВВС США; дальнейшее финансирования высокого уровня технического обслуживания авиационной техники; финансирование "агрессивной программы" по набору дополнительных летчиков и удержанию их в составе ВВС".

Приводится также информация, где указано: "инвестиционная программа по развитию парка тактических истребителей ВВС США направлена на продолжение закупок истребителей F-35A и модернизацию имеющихся в строю F-15 и F-16; ВМС и Морская пехота США также продолжат закупать собственные модификации F-35, а также модернизировать имеющиеся истребители F/A-18E/F; дальнейшее финансирование разработки бомбардировщика-невидимки следующего поколения; дальнейшая закупка заправщиков КС-46".

Кроме того, министерство обороны создаст новое подразделение для организации, подготовки и снабжения сил обороны для защиты национальных интересов Америки в четвертом типе пространства (космосе). Формирование Космических сил предполагается в структуре ВВС США.

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Страны
США
Продукция
F-15
F-16
F-18
F-35
F-35A
Super Hornet
КС-46
Проекты
2020-й год
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