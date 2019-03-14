Экипаж РПКСН "Князь Владимир", который войдет в состав ВМФ до конца года, уже сегодня готов выполнять задачи в море

ЦАМТО, 13 марта. Экипаж РПКСН "Князь Владимир", который до конца текущего года войдет в состав ВМФ России, параллельно с проведением заводских и государственных испытаний полностью освоил устройство новой субмарины и сдал все необходимые курсовые задачи.

Об этом министру обороны генералу армии Сергею Шойгу доложил 12 марта командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Глава военного ведомства заслушал должностных лиц СФ о ходе испытаний РПКСН "Князь Владимир" в рамках поставленной им задачи до конца года принять этот подводный ракетоносец в состав Военно-морского флота.

Нововведение, пояснил командующий, связано с тем, чтобы экипаж подводного крейсера был готов выполнять поставленные задачи в море сразу после приемки РПКСН от промышленности.

Ранее экипажи принимали подлодки после сдачи их судостроителями и только после этого приступали к сдаче курсовых задач – Л-1, Л-2, Л-3, а затем через год проводили глубоководное погружение.

Нынешний порядок оптимизирует процесс вхождения подводных ракетоносцев в состав Военно-морского флота и их включения в несение боевого дежурства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.