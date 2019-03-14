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14.03.2019
ЦАМТО

Истребители Северного флота провели учебный воздушный бой в стратосфере над Арктикой

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Истребитель МиГ-31БМ
Истребитель МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 13 марта. Экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе учебно-тренировочных полетов над российской Арктикой.

В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России. На перехват высотной воздушной цели были подняты два истребителя-перехватчика Северного флота.

Экипажи действовали на высоте более 17 тыс. м и скоростях около 2,2 тыс. км/час. Летчики успешно выполнили перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.

Для усложнения учебно-боевого задания экипажи действовали самостоятельно без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.

По завершении учения все экипажи прибыли на аэродром базирования в Мурманской области, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
Арктика
Военные учения
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