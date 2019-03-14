Боевые расчеты ЗРС С-400 зенитного ракетного полка ЗВО заступили на боевое дежурство в Ленинградской области
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Лященко
ЦАМТО, 13 марта. В Ленинградской области расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов.
Новую систему военнослужащие зенитного ракетного полка Западного военного округа приняли у представителей завода-изготовителя на полигоне Капустин яр в Астраханской области. После проведения проверочных боевых стрельб расчеты совершили комбинированный марш протяженностью более 2 тыс. км в Ленинградскую область.
Перед получением новейшей техники боевые расчеты прошли переобучение в учебном центре войск противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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