Заявления министра обороны Сергея Шойгу на заседании комитета Государственной Думы по обороне

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "Сухопутные войска добились больших успехов, но есть и недостатки. Главное внимание в последние шесть лет уделялось созданию группировки в Крыму и на границе с Украиной", число контрактников в Российской армии составляет около 394 000 человек - в два с лишним раза больше, чем в 2012 г.оду. Об этом заявил в понедельник [11 марта 2019 года] министр обороны Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне. "В настоящее время в каждом полку и бригаде [Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и береговых войск ВМФ] формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий - призывниками. При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются. Сформировано 136 батальонных тактических групп (усиленные батальоны, имеющие возможность действовать самостоятельно. - "Ведомости"), укомплектованных контрактниками, готовых к выполнению любых поставленных задач", - пояснил министр.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне, 11.03.2019 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Рассказал Шойгу и о промежуточных результатах перевооружения армии и флота. В 2012 г., когда он был назначен министром, доля современного вооружения составляла 16%, а сейчас она достигла 61,5% (ниже всего этот показатель в Сухопутных войсках - 48,3%). Среди прочего в Сухопутные войска поступило 10 ракетных бригад комплекса "Искандер", 3712 новых и модернизированных танков и бронемашин, 34 соединения обеспечены индивидуальной боевой экипировкой "Ратник-2".

Главное достижение Шойгу - это рост укомплектованности Вооруженных сил с 70% в 2012 г. почти до 95% сейчас, что, правда, достигнуто в немалой степени наращиванием численности офицерского состава до значений, предшествовавших реформе 2008 г. при министре Анатолии Сердюкове, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Преодоление кризиса с комплектованием позволило в том числе нарастить численность Сухопутных войск, являющихся основой Вооруженных сил, и сформировать ряд новых частей и соединений, что в первую очередь дало возможность создать значительную сухопутную группировку на границах с Украиной, добавляет эксперт.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, с 2012 г. Сухопутные войска действительно значительно повысили свой потенциал, оперативные и боевые возможности. Ситуация с перевооружением на оперативно-тактические ракетные комплексы складывается хорошо, на современные средства разведки, связи и РЭБ - неплохо, на средства ПВО - в целом хорошо, как и на новую автомобильную технику. Очень хорошо в сравнении с 2012 г. выглядит перевооружение военнослужащих Сухопутных войск на новые средства боевой индивидуальной экипировки. В то же время ранее намеченные планы перевооружения на перспективные образцы бронетанкового вооружения и техники сдвинулись вправо на 5-7 лет, примерно аналогична и ситуация с перевооружением на перспективные образцы ствольной и реактивной артиллерии.

С учетом вооружения почти всех западных соседей России современными противотанковыми ракетами и началом закупок ими высокоточных тактических ракет нерешенный, по сути, вопрос об усилении защищенности российской бронетехники и получении большого количества дешевых высокоточных боеприпасов требует срочных действий, считает человек в оборонной промышленности.