Россия разворачивает в Арктике силы ПВО для прикрытия Северного морского пути

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Россия развернет на Крайнем Севере дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО), которые будут обеспечивать безопасность воздушного пространства над Северным морским путем, сообщил командующий Северным флотом РФ адмирал Николай Евменов.

"Уже практически достроен и готов к заселению новый блочно-модульный военный городок в якутском посёлке Тикси, где вскоре будут размещены подразделения нового соединения противовоздушной обороны Северного флота, которые предназначены для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путём", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Адмирал также сообщил, что в этом году береговые войска Северного флота будут усилены очередными противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", а отдельная мотострелковая бригада флота - арктическим вариантом зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2ДТ".

"В текущем году мы планируем завершить перевооружение танкистов отдельной мотострелковой бригады на наиболее приспособленные к Арктике боевые машины - танки Т-80БВМ", - сказал Н.Евменов.

Он напомнил, что в 2019 году подводные силы Северного флота пополнятся новыми подлодками модернизированных проектов "Борей" и "Ясень", которые проходят испытания в Белом море. "Это ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой подводный крейсер "Казань", - отметил Н.Евменов.