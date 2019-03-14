Войти
14.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия разворачивает в Арктике силы ПВО для прикрытия Северного морского пути

233
0
+1
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на торжественной церемонии передачи в общевойсковое соединение Северного флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Россия развернет на Крайнем Севере дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО), которые будут обеспечивать безопасность воздушного пространства над Северным морским путем, сообщил командующий Северным флотом РФ адмирал Николай Евменов.

"Уже практически достроен и готов к заселению новый блочно-модульный военный городок в якутском посёлке Тикси, где вскоре будут размещены подразделения нового соединения противовоздушной обороны Северного флота, которые предназначены для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путём", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Адмирал также сообщил, что в этом году береговые войска Северного флота будут усилены очередными противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", а отдельная мотострелковая бригада флота - арктическим вариантом зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2ДТ".

"В текущем году мы планируем завершить перевооружение танкистов отдельной мотострелковой бригады на наиболее приспособленные к Арктике боевые машины - танки Т-80БВМ", - сказал Н.Евменов.

Он напомнил, что в 2019 году подводные силы Северного флота пополнятся новыми подлодками модернизированных проектов "Борей" и "Ясень", которые проходят испытания в Белом море. "Это ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой подводный крейсер "Казань", - отметил Н.Евменов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Бал РК
Бастион
Князь Владимир
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
Арктика
СФ
Тор ЗРК
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
24.12.2018
Основные плановые поставки новейших образцов вооружения, военной и специальной техники идут по графику
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
22.08.2018
Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику
18.01.2017
Что прикроют северные бастионы России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары