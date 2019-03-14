Войти
14.03.2019
ТАСС

Ученые из РФ и США обсудили в Вашингтоне перспективы совместных проектов

229
0
0
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Как сообщил президент РАН Александр Сергеев, удалось совместно определиться с несколькими важными направлениями сотрудничества, прежде всего в области изучения космоса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Представители Российской академии наук (РАН) и Национальной академии наук (НАН) США обсудили ряд проектов в области изучения космоса, климата и экологии Земли, а также в сфере обеспечения ядерной и биологической безопасности. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС по телефону президент РАН Александр Сергеев, возглавляющий российскую делегацию, которая находится в Соединенных Штатах.

"Мы сегодня обсудили с коллегами из НАН США проекты, которыми мы планируем наполнить подписанное сегодня же соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований. Нам удалось совместно определиться с несколькими важными направлениями сотрудничества, прежде всего в области изучения космоса, а также изучения влияния климата Земли на экономику и социальные вопросы", - сказал Сергеев.

"В частности, мы говорили об исследовании Арктического региона, о том, как процессы освоения Арктики сказываются на состоянии ледяного покрова и в целом на природе региона, на рыболовстве и перевозке грузов. Также большое внимание в ходе наших встреч было уделено вопросам создания искусственного нейроморфного интеллекта и обеспечения ядерной и биологической безопасности на планете", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что были рассмотрены проекты и в области социального развития России и США. "Наши страны многоконфессиональны и многонациональны, поэтому мы не могли обойти стороной вопросы устойчивого развития и в частности, миграции. В итоге мы решили посвятить этим темам несколько совместных проектов", - уточнил президент РАН.

По его словам, на среду, 13 марта, запланированы встречи с представителями Национальных институтов здоровья США, с коллегами из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и послом России в США Анатолием Антоновым.

 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Арктика
Медицина
Ядерный щит
Похожие новости
08.07.2015
С небес на землю: зачем России еще один космодром
04.06.2014
Лунные старатели
22.04.2013
Почему они не останавливаются
20.02.2013
Через призму угроз России
23.10.2012
И снова о перспективных разработках DARPA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары