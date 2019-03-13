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13.03.2019
Известия.ru

Пентагон запросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия

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Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой X-51A
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой X-51A.
Источник изображения: © EPA/US AIR FORCE

Министерство обороны США планирует направить $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия, которое противнику будет сложно обнаружить. Об этом говорится в пояснении к запрашиваемому ведомством бюджету на 2020 финансовый год.

Еще $3,7 млрд американские военные хотят потратить на разработку беспилотных аппаратов, которые "повысят свободу маневрирования и летальность".

Среди инновационных проектов Пентагон также называет системы, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении, которые предназначены для Объединенного центра искусственного интеллекта. На эти проекты военные просят еще $2,6 млрд.

В минобороны США напомнили, что президент Дональд Трамп запросил у конгресса $750 млрд на национальную безопасность, из них $718,3 млрд предназначены Пентагону.

Ранее в марте сообщалось, что Пентагон подписал контракт на создание гиперзвукового тактического управляемого боевого блока с военно-промышленной компанией Raytheon. Сумма сделки превысила $60 млн.

Американские военные эксперты неоднократно признавали отставание страны в области гиперзвуковых разработок от России и Китая.

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