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13.03.2019
Военное обозрение

Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ

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РД-171 и РД-180
Ракетные двигатели РД-171 и РД-180.
Источник изображения: Борис Кавашкин / ТАСС

Роскосмос впервые опубликовал в своем Twitter видео, рассказывающее о двигателе РД-171МВ, который является на сегодняшний день самым мощным в мире. Двигатель разрабатывается для новых ракет-носителей среднего класса "Союз-5" (Иртыш) и сверхтяжелого класса "Енисей".

По словам гендиректора НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова, где разрабатывают новый двигатель, мощность РД-171МВ составляет 246 тыс. лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн. Первый двигатель планируется передать заказчику в 2021 году для установки на первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" (Иртыш), запуск которой запланирован на 2022 год с космодрома Байконур.

В НПО "Энергомаш" отметили, что новый двигатель РД-171МВ является модификацией двигателя РД-171М, который применяется на первой ступени ракеты-носителя "Зенит". Сроки разработки нового двигателя выдерживаются и идут в графике.

О сборке первого экземпляра двигателя РД-171МВ и подготовке его к огневым испытаниям сообщал в начале февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" (Иртыш) разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" по ранее утвержденному Роскосмосом эскизному проекту. Создание ракеты намерены закончить к 2021 году, а в 2022 году провести ее первое испытание. Новую ракету планируют использовать для выведения на низкую околоземную орбиту пилотируемого корабля "Федерация".

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1 комментарий
№1
13.03.2019 06:56
Ошибка в заголовке.
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