Директор НАБУ намерен довести до финала дело о поставках запчастей на Харьковский бронетанковый завод

Киев. 12 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что расследование в отношении поставок запчастей на Харьковский бронетанковый завод, о котором рассказывалось в третьей части программы "Наши гроши" журналистов Bihus.info, всегда находилось в активной фазе, и НАБУ намерено завершить это дело.

"Суть расследования заключалась в том, что ряд субъектов хозяйственной деятельности якобы поставили в адрес Харьковского бронетанкового завоза прицелы для танков. Но при этом была информация, что эти прицелы раньше значились как собственность министерства обороны. И на причастность к этой поставке проверялся ряд субъектов хозяйственной деятельности, в том числе эта известная фирма "Оптимум спецдеталь"", - сказал А.Сытник в видеокомментарии, размещенном на странице НАБУ в YouTube во вторник.

По его словам, всего в ходе этого расследования руководством госконцентра "Укроборонпром" в НАБУ было сделано четыре запроса, на которые предоставлены четыре ответа, и в трех из них "Оптимум спецдеталь" фигурировало как предприятие, в отношение которого ведутся следственные действия.

В другом письме, о котором рассказывали журналисты в расследовании, этого предприятия не было, так как, по словам А.Сытника, это письмо было сформировано на запрос "Укроборонпрома" в части конкретной информации, которая уже установлена в уголовном производстве, что "эти прицелы, которые по некоторым данным считались собственностью "Укроборонпрома", этим предприятием и еще тремя предприятиями не поставлялись на Харьковский бронетанковый завод", и в письме были указаны только те компании, которые поставляли такие прицелы на завод.

"Поэтому тут есть некоторая манипуляция, что якобы кто-то исключил предприятие ("Оптимум спецдеталь" - ИФ) из списка фиктивных предприятий. Мы такого списка не ведем, полномочий таких не имеем", - подчеркнул директор НАБУ.

Он также заявил, что расследование этого дела всегда находилось в активной фазе.

"Совершенно не соглашаюсь с тем, что это дело не расследовалось. Если проанализировать движение этого дела, то там действительно сделана большая работа, осмотрены танки, на которых стоят эти прицелы, сейчас мы пытаемся все-таки выйти на финальный результат по этому делу", - сказал А.Сытник.

Директор НАБУ отметил, что на протяжении 2017-2019 годов по делу, которое касается Харьковского бронетанкового завода, постоянно проводили расследования, были десятки процессуальных следственных действий, и "это расследование всегда находилось в активной фазе".

"Сделана некая работа, которая позволяет нам двигаться к окончательному решению в этом деле. НАБУ - это единственный орган, который привлекал именно за разворовывание государственных средств в сфере "Укроборонпрома" и вообще в сфере обороны", - сказал он.

Вместе с тем, А.Сытник сообщил, что НАБУ не имеет переписки сына на тот момент первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря и фигуранта журналистских расследований Виталия Жукова.

"Чтобы провести досудебное расследование в этих делах, нужно все-таки получить и носители, где есть эта переписка, и те материалы, которые есть в Генеральной прокуратуре. Мы не знаем точной информации, что конкретно там находится, но нами инициирован вопрос истребования этих данных, этого производства, и, надеюсь, эти решения будут рассмотрены, и эти решения будут переданы в НАБУ", - проинформировал А.Сытник.

Как сообщалось, в финальной серии расследования, обнародованной вечером 11 марта, журналисты команды расследований Bihus.info утверждают: и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и Национальному антикоррупционному бюро было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

В частности, они продемонстрировали осведомленность НАБУ о наличии незаконных схем в оборонном комплексе. В сюжете речь идет о том, что фигурант их расследований Виталий Жуков требовал от другого фигуранта - Андрея Рогозы - решения вопроса на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углавы об "ошибочном внесении" в список фиктивных фирм "Оптимумспецдеталь". Компания была внесена в список из-за подозрительных контрактов с Харьковским бронетанковым заводом - НАБУ проводило расследование по закупкам этого завода, а "Оптимумспецдеталь" продавала заводу танковые прицелы.

Журналисты утверждают, что А.Рогоза впоследствии получил письмо за подписью Г.Углавы, в котором в перечне подозрительных компаний нет "Оптимумспецдеталь".

Авторы расследования посчитали, что Харьковский бронетанковый завод покупал прицелы с переплатой в три раза. После вычеркивания НАБУ компании "Оптимумспецдеталь" из списка завод продолжил покупать прицелы, что нанесло ущерб оборонному бюджету еще на 13 млн грн.

12 марта в Государственном бюро расследований сообщили, что следователи центрального аппарата ГБР начали досудебное расследование по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры (тайная переписка, ч.4-5)".

Как написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в соцсети Facebook во вторник, расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).