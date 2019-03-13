Испанский военный самолет проследил за походом "Адмирала Макарова" в Средиземном море

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Патрульный самолет ВВС Испании P-3 Orion во вторник совершил разведывательный полет над районом прохождения в Средиземноморье отряда кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков", следует из данных западных авиационных ресурсов и системы мониторинга движения морских судов AIS.

По их сведениям, испанский морской разведчик вел наблюдение за российскими кораблями после их вхождения в акваторию Средиземного моря. При этом он выполнял задание вблизи российских кораблей на низкой высоте - всего около 2,8 тыс. метров.

Как сообщалось, отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", который оснащен крылатыми ракетами "Калибр", во вторник рано утром по московскому времени, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море.

В состав отряда также входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

В пресс-службе Северного флота России "Интерфаксу" сообщили, что это первый дальний поход "Адмирала Горшкова" - одного из самых современных российских кораблей. По данным Севфлота, отряд в ближайшие месяцы будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. В частности, "Адмирал Горшков" войдет в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщил "Интерфаксу" в минувший вторник информированный источник.

Накануне при подходе отряда кораблей Северного флота к Гибралтару их облет совершил противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. По имеющимся данным, в ходе серии пролетов вблизи российских кораблей американский морской разведчик снижался до высоты 160 метров над уровнем моря.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.