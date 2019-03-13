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13.03.2019
Военное обозрение

СМИ: США договорились с талибами о выводе своей армии из Афганистана

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Американской делегации на переговорах с представителями запрещенной в России террористической группировки "Талибан" на пятый, последний день переговоров в Дохе, наконец-то удалось договориться. Как сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на свои источники, стороны подписали соглашение.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

По информации телеканала, американская сторона и представители талибов пришли к некому общему решению и подписали проект соглашения о борьбе с терроризмом и выводе американских войск из Афганистана. Соглашение составлено на английском языке и пушту, детали подписанного соглашения не разглашаются. Ранее сообщалось, что переговоры между талибами и американской делегацией начались в столице Катара Дохе 25 февраля. Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявлял, что переговоры идут продуктивно и стороны близки к подписанию итогового документа.

Армия Соединенных Штатов находится в Афганистане с 2001 года. За время проведения самой длительной военной операции США против афганских талибов, территории, контролируемые группировкой не только не уменьшились, а наоборот, только увеличились.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты серьезно настроены на вывод своего контингента из Афганистана и достижения мира "путем переговоров с талибами".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Катар
Россия
США
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