Патрушев: нацпроекты могут дать стимул развитию производства гражданской продукции в ОПК

Секретарь Совбеза России отметил, что объем спроса на такую продукцию составляет около 6 млрд рублей

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что национальные проекты могут стимулировать диверсификацию оборонно-промышленного комплекса. Такое мнение он высказал на совещании, которое проводит в Ижевске.

"Национальные проекты способны создать стимулы для развития производства гражданской продукции [на предприятиях ОПК]", - подчеркнул Патрушев. Он отметил, что объем спроса на такую продукцию составляет около 6 млрд рублей.

"Хорошим дополнением к этой работе будет составление прогнозных объемов производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК, а также поддержка ее сертификации", - добавил секретарь Совбеза РФ.

Он также потребовал активизировать работу по подготовке кадров для отрасли и по повышению эффективности производства, в том числе по переобучению сотрудников.