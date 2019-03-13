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13.03.2019
Военно-промышленный курьер

ВМФ получит атомные подводные крейсеры "Князь Владимир" и "Казань" в 2019 году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стратегические субмарины "Князь Владимир" и "Казань" войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца текущего года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Окончание строительства и передача в состав ВМФ атомных подводных крейсеров "Князь Владимир" и "Казань" являются первоочередными задачами для Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша" и ряда конструкторских организаций. По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершен в текущем году", - сказал С.Шойгу на совещании в Северодвинске во вторник.

По оценке министра, "данные корабли определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане".

"Сегодня обсудим вопросы, касающиеся сдачи этих подводных лодок, а также ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и подготовки к строительству кораблей дальней морской зоны", - сказал С.Шойгу.

"Казань" – первая атомная подводная лодка, которая строится по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Изменения и технические решения, внедренные в проект, касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, а также принципиально новых архитектурных особенностей корпуса. "Казань" - многоцелевая субмарина, вооруженная крылатыми ракетами "Калибр" или сверхзвуковыми "Оникс". Атомный подводный крейсер "Казань" – ракетоносец 4-го поколения проекта "Ясень-М". Заложен на Севмаше в 2009 году, выведен из цеха 31 марта 2017 года.

Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.

"Князь Владимир" – головная атомная подводная лодка стратегического назначения усовершенствованного проекта 955А, относящаяся к 4-му поколению. Заложен на Севмаше 30 июля 2012 года в присутствии Президента РФ В.В. Путина, 17 ноября 2017 года – выведен из цеха. Четвёртый корабль проекта 955 "Борей" и первый, построенный по модернизированному проекту 955А "Борей-А". "Князь Владимир" будет отличаться от первых трёх кораблей серии ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") модернизацией, проведенной по направлениям снижения шумности, улучшения маневренных характеристик, увеличения глубин погружения, совершенствования комплексов управления оружием. Основное вооружение этой субмарины - баллистические ракеты подводных лодок "Булава".

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Александр Невский
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