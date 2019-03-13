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13.03.2019
Интерфакс-АВН

Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) "Князь Владимир" одновременно с испытаниями АПЛ сдавал на ней курсовые задачи

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Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А"), находящийся на испытаниях и планируемый к вводу в состав ВМФ России в 2019 году
Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А"), находящийся на испытаниях и планируемый к вводу в состав ВМФ России в 2019 году.
Источник изображения: @sovietrussiansubmarines

Северодвинск (Архангельская область). 12 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) "Князь Владимир", которая до конца текущего года войдёт в состав ВМФ, параллельно с заводскими и государственными экзаменами полностью освоил устройство субмарины и сдал все необходимые курсовые задачи.

Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил об этой новации командующий Северным флотом (СФ) адмирал Николай Евменов. Глава военного ведомства во вторник заслушал должностных лиц СФ о ходе испытаний АПЛ "Князь Владимир" в рамках поставленной им задачи до конца года принять этот подводный ракетоносец в состав военного флота России.

Нововведение, пояснил командующий, связано с тем, чтобы экипаж субмарины был готов выполнять поставленные задачи в море сразу после приёмки АПЛ от промышленности.

Ранее экипажи принимали подлодки после сдачи их судостроителями и только после этого приступали к сдаче курсовых задач - Л-1, Л-2, Л-3, а затем, через год проводил глубоководное погружение.

Нынешний порядок оптимизирует процесс вхождения подводных ракетоносцев в состав Военно-морского флота и их включения в несение боевого дежурства.

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Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
СФ
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