Войти
13.03.2019
РИА Новости

Для ВМФ в 2019 году построят четыре подлодки и семь надводных кораблей

419
0
0
Атомная подводная лодка
Атомная подводная лодка.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 12 мар - РИА Новости. Четыре подводные лодки и семь надводных боевых кораблей будут построены для Военно-морского флота (ВМФ) в текущем году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2019 году кораблестроительная программа предприятий, входящих в структуру Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), предусматривает строительство семи боевых кораблей. В том числе - трёх атомных и одной дизель-электрической подводных лодок, а также завершение ремонта семи кораблей и судов", - сказал Шойгу на совещании в Северодвинске во вторник.

Далее совещание проходило без участия представителей СМИ. Закрытая часть началась с доклада президента ОСК Алексея Рахманова. Тема совещания - "О ходе завершения испытаний и сдаче в 2019 году ракетной подводной лодки стратегического назначения проекта 995А "Князь Владимир" и атомного подводного крейсера проекта 885М "Казань", выполнения работ по ремонту с модернизацией тяжёлого атомного ракетного крейсера проекта 11442".

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1144 Орлан
885 Ясень
Похожие новости
23.12.2016
"Головной корабль проекта "Борей-А" будет выведен из цеха в 2017 году"
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
21.12.2015
"Больше 15 лет на стапелях предприятия не было такого количества атомных подводных лодок, как сейчас"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ