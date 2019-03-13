Для ВМФ в 2019 году построят четыре подлодки и семь надводных кораблей

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 12 мар - РИА Новости. Четыре подводные лодки и семь надводных боевых кораблей будут построены для Военно-морского флота (ВМФ) в текущем году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2019 году кораблестроительная программа предприятий, входящих в структуру Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), предусматривает строительство семи боевых кораблей. В том числе - трёх атомных и одной дизель-электрической подводных лодок, а также завершение ремонта семи кораблей и судов", - сказал Шойгу на совещании в Северодвинске во вторник.

Далее совещание проходило без участия представителей СМИ. Закрытая часть началась с доклада президента ОСК Алексея Рахманова. Тема совещания - "О ходе завершения испытаний и сдаче в 2019 году ракетной подводной лодки стратегического назначения проекта 995А "Князь Владимир" и атомного подводного крейсера проекта 885М "Казань", выполнения работ по ремонту с модернизацией тяжёлого атомного ракетного крейсера проекта 11442".