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13.03.2019
ТАСС

ВМФ России получит в 2019 году семь новых боевых кораблей и семь отремонтированных

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Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске
Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Семен Васильев

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что корабли "определят перспективный облик подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане"

СЕВЕРОДВИНСК/Архангельская область/, 12 марта. /ТАСС/. Семь новых боевых кораблей, в том числе четыре подводные лодки, и семь отремонтированных планируется передать Военно-морскому флоту в 2019 году. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2019 году кораблестроительная программа предприятий, входящих в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), предусматривает строительство семи боевых кораблей, в том числе - трех атомных и одной дизель-электрической подводных лодок, а также завершение ремонта семи кораблей и судов", - сказал он на совещании в Северодвинске во вторник.

"Окончание строительства и передача в состав ВМФ атомных подводных крейсеров "Князь Владимир" и "Казань" являются первоочередными задачами для Объединенной судостроительной корпорации, "Севмаша" и ряда конструкторских организаций. По поручению Верховного главнокомандующего весь комплекс работ должен быть завершен в текущем году", - подчеркнул Шойгу.

По оценке министра, "данные корабли определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане".

"Сегодня обсудим вопросы, касающиеся сдачи этих подводных лодок, а также ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и подготовки к строительству кораблей дальней морской зоны", - сказал он.

Далее совещание проходило без участия представителей СМИ. Закрытая часть началась с доклада президента ОСК Алексея Рахманова.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
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