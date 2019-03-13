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13.03.2019
Интерфакс-АВН

Порядка 500 военнослужащих береговой артиллерии Черноморского флота привлечены к лагерному сбору на Таманском полуострове

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Андреевский флаг
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости . Рамиль Ситдиков

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Подразделения береговой артиллерии Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ), дислоцирующиеся в Краснодарском крае, подняты по учебной тревоге начавшегося лагерного сбора, сообщает во вторник отдел информационного обеспечения ЧФ.

"Боевые расчеты противокорабельных артиллерийских комплексов "Берег", ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" выдвинулись в район формирования колонн, и приступили к совершению 80 километрового марша на полигон в районе мыса Железный Рог (Таманский полуостров)", - говорится в сообщении.

В ходе выдвижения в назначенный район артиллеристы провели учение по отражению воздушных ударов и нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, отработали мероприятия инженерной, радиационной и химической разведки маршрутов выдвижения, а также преодоления зоны условного радиоактивного, химического и биологического заражения.

К участию в данном мероприятии боевой подготовки привлечены порядка 500 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники. Завершится лагерный сбор выполнением боевой стрельбы по морским мишеням, имитирующим корабли условного противника.

На всех этапах сбора, для оценки действий подразделений, точности и эффективности огневого поражения в ходе проведения стрельб применяются беспилотные летательные аппараты.

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Страны
Россия
Продукция
А-222 Берег
Бал РК
Бастион
Проекты
Военные учения
ЧФ
ЯО
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