Порядка 500 военнослужащих береговой артиллерии Черноморского флота привлечены к лагерному сбору на Таманском полуострове

Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе.

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Подразделения береговой артиллерии Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ), дислоцирующиеся в Краснодарском крае, подняты по учебной тревоге начавшегося лагерного сбора, сообщает во вторник отдел информационного обеспечения ЧФ.

"Боевые расчеты противокорабельных артиллерийских комплексов "Берег", ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" выдвинулись в район формирования колонн, и приступили к совершению 80 километрового марша на полигон в районе мыса Железный Рог (Таманский полуостров)", - говорится в сообщении.

В ходе выдвижения в назначенный район артиллеристы провели учение по отражению воздушных ударов и нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, отработали мероприятия инженерной, радиационной и химической разведки маршрутов выдвижения, а также преодоления зоны условного радиоактивного, химического и биологического заражения.

К участию в данном мероприятии боевой подготовки привлечены порядка 500 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники. Завершится лагерный сбор выполнением боевой стрельбы по морским мишеням, имитирующим корабли условного противника.

На всех этапах сбора, для оценки действий подразделений, точности и эффективности огневого поражения в ходе проведения стрельб применяются беспилотные летательные аппараты.