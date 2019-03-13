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13.03.2019
ЦАМТО

Семь Су-34 и два транспортных самолета Ан-148-100 поступили по ГОЗ с начала года в ЦВО

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Ан-148-100Е
Прибытие в состав 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа двух полученных этим полком пассажирских самолетов Ан-148-100Е (серийные номера 44-01 и 44-02, регистрационные номера RA-61734 и RA-61735). Кольцово (Екатеринбург), 18.01.2019.
Источник изображения: Татьяна Андреева / rg.ru

ЦАМТО, 12 марта. За первые два месяца 2019 года на вооружение авиационных соединений и частей, дислоцированных в Свердловской и Челябинской областях, поступило по ГОЗ семь многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два транспортных самолета Ан-148-100.

Кроме того, в соединения поставлены цифровые радиостанции на базе бронетранспортеров БТР-80 и автомобилей КАМАЗ.

Как ранее сообщал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, в 2019 году в округ по гособоронзаказу поступит более 700 ед. современных образцов вооружения и военной техники.

"В 2019 году на вооружение ЦВО спланирована поставка 702 ед. современных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры", – сообщил А.Лапин.

На вооружение ЦВО спланирована поставка реактивных систем залпового огня, зенитных ракетных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций, автомобильной техники и др. Кроме того, авиацию ЦВО пополнят 25 новых модернизированных самолетов и вертолетов.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд объектов за рубежом – 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Ан-148
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