Семь Су-34 и два транспортных самолета Ан-148-100 поступили по ГОЗ с начала года в ЦВО
ЦАМТО, 12 марта. За первые два месяца 2019 года на вооружение авиационных соединений и частей, дислоцированных в Свердловской и Челябинской областях, поступило по ГОЗ семь многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два транспортных самолета Ан-148-100.
Кроме того, в соединения поставлены цифровые радиостанции на базе бронетранспортеров БТР-80 и автомобилей КАМАЗ.
Как ранее сообщал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, в 2019 году в округ по гособоронзаказу поступит более 700 ед. современных образцов вооружения и военной техники.
"В 2019 году на вооружение ЦВО спланирована поставка 702 ед. современных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры", – сообщил А.Лапин.
На вооружение ЦВО спланирована поставка реактивных систем залпового огня, зенитных ракетных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций, автомобильной техники и др. Кроме того, авиацию ЦВО пополнят 25 новых модернизированных самолетов и вертолетов.
ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд объектов за рубежом – 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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