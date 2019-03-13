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13.03.2019
Интерфакс-АВН

Около 100 единиц новейшей техники поступило в войска ЮВО с начала 2019 года

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: vestnik-rm.ru

Ростов-на-Дону. 12 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Войска Южного военного округа в январе-марте 2019 года пополнились новейшей техникой, в том числе танками, реактивными системами залпового огня и БТР, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"Около 100 единиц современной техники поступило в ЮВО за 2,5 месяца текущего года. В рамках перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых соединений танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3М и бронетранспортеров БТР-82А", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также в течение последней недели войска получили около 40 единиц современной техники, в том числе с заводов - изготовителей страны поступило около 20 единиц реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и около 20 единиц автомобильной техники и современной техники связи.

"Всего в 2019 году в войска ЮВО запланировано поступление более тысячи единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной современными средствами связи и автоматизированными системами управления", - добавил собеседник агентства.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

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