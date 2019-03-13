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13.03.2019
ТАСС

Расчеты новых ЗРС С-400 заступили на боевое дежурство в Ленобласти

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Системы ПВО С-400 "Триумф"
Системы ПВО С-400 "Триумф".
Источник изображения: rg.ru

Комплекс был принят зенитчиками ЗВО у представителей завода-изготовителя на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Боевые расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 зенитно-ракетного полка Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЗВО.

"В Ленинградской области расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый комплекс был принят зенитчиками ЗВО у представителей завода-изготовителя на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. После проведения проверочных боевых стрельб расчеты совершили комбинированный марш протяженностью более 2 тыс. км в Ленинградскую область.

Зенитно-ракетный полк ЗВО, ранее вооруженный ЗРС С-300, получил новые комплексы С-400 для перевооружения. За минувшие месяцы новые машины были испытаны и приняты, а экипажи прошли переобучение.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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