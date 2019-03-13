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13.03.2019
ТАСС

Главком Сухопутных войск России прибыл в Дели с рабочим визитом

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Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В ходе визита стороны обсудят развитие двустороннего взаимодействия, а также проведение межвидового российско-индийского учения "Индра" в Индии в 2019 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская военная делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым обсудит с индийскими коллегами проведение двусторонних учений "Индра-2019" и обучение индийских военнослужащих в военных вузах РФ в ходе рабочего визита в Дели. Об этом журналистам сообщили во вторник в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе визита предусматривается проведение переговоров с руководящим составом сухопутных войск Индии по вопросам развития двустороннего взаимодействия, проведения межвидового российско-индийского учения "Индра" на территории Индии в 2019 году, обучения индийских военнослужащих в вузах Сухопутных войск и участия в Армейских международных играх", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что визит предусматривает посещение одного из бронетанковых соединений. "Также российская делегация ознакомится с образовательным процессом в Национальном колледже обороны Республики Индии", - отметили в оборонном ведомстве.

"Мероприятие проводится в соответствии с планом двусторонних контактов на 2019 год", - добавили в министерстве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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